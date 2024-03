In der ersten Handelsstunde sank der Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 38 525,62 Punkte. Damit knüpfte der New Yorker Leitindex an seine moderaten Verluste vom Freitag an. Der marktbreite S&P 500 gab zu Wochenbeginn um 0,54 Prozent auf 5095,92 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,68 Prozent auf 17 895,55 Zähler bergab. Er hatte am Freitag zunächst ebenso wie die beiden anderen Indizes ein Rekordhoch erreicht, letztlich aber mit den deutlichsten Verlusten geschlossen.