Thema Nummer eins blieb aber die Debatte über die künftige Geldpolitik. US-Notenbankpräsident Jerome Powell richtete am Donnerstag erneut Worte an den US-Kongress, die aber zunächst ohne Einfluss blieben. Auch auf die Europäische Zentralbank wurde geblickt, denn sie erwartet einen etwas schnelleren Rückgang der Inflation in Richtung des mittelfristigen Ziels von zwei Prozent in der Eurozone.