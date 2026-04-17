Die Strasse von Hormus «wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet», teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.