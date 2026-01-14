In die Saison der Quartalsbilanzen grosser US-Banken kommt Schwung. So legten die Bank of America , die Citigroup und Wells Fargo ihre Geschäftsberichte vor. Bei der Bank of America übertrafen der wichtige Zinsüberschuss und das Ergebnis die Erwartungen. Dies wurde aber von der Besorgnis über den Kostenausblick des Geldhauses überlagert. Der Kurs fiel um 4,3 Prozent.