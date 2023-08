Die US-Börsen knüpfen am Freitag an ihre Verlustserie der vergangenen Tage an. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China - vor allem wegen der sich dort zuspitzenden Immobilienkrise. Für die wichtigsten New Yorker Indizes läuft es derzeit auf den vierten Verlusttag in Folge hinaus.

18.08.2023 16:24