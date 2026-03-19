Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff nach Angaben aus dem Golfstaat schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges auf die Öl- und Gasinfrastruktur. Das US-Militär werde das auch vom Iran ausgebeutete Gasfeld «South Pars» massiv attackieren, sollte der Iran weiter Katars Gasindustrie angreifen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.