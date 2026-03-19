Die Verluste in New York waren jedoch etwas geringer als in Europa und Asien, wo die Wirtschaft stärker von Öl- und Gasimporten abhängig ist. Während der europäische EuroStoxx mehr als zwei Prozent verloren hatte, büsste der US-Leitindex Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss 0,9 Prozent ein auf 45.819 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,8 Prozent auf 6.575 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 24.210 Zähler bergab.