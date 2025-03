Der US-Aktienmarkt hat sich am Freitag nach anfänflichen Verlusten wenig bewegt gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am grossen Verfallstag an den Terminmärkten zuletzt 0,04 Prozent auf 41.968,82 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es noch um 0,11 Prozent auf 5.656,49 Punkte nach unten.