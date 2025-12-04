Individuell stark zeigte sich die Meta -Aktie, die um vier Prozent anzog. Gut an kam ein Kreise-Bericht, wonach die vom Facebook-Konzern geplanten Ausgaben für den Aufbau des sogenannten Metaverse deutlich gekürzt werden sollen. Laut dem Experten Doug Anmuth von JPMorgan reagiert der Konzern damit auf eine «Botschaft des Marktes», nachdem die Aktien seit August eine Schwächeperiode durchgemacht haben. Es sei gut, dass Meta auf die Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde.