Die Berichtssaison der Unternehmen nimmt unterdessen an Fahrt auf. So gewann der Telekomkonzern Verizon im dritten Quartal mehr Neukunden als gedacht, während der Umsatz nur stagnierte. Letzteres enttäuschte die Anleger, sodass die Aktien am Dow-Ende um 4,6 Prozent absackten.