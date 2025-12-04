Die Aktien von Salesforce zeigten sich nach Zahlen weniger bewegt, als es am Vorabend in ersten Reaktionen noch den Anschein machte. Die Aktien legten um 1,5 Prozent zu. Der Softwarehersteller blickt unter anderem wegen des KI-Booms optimistischer auf den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr. Etwas getrübt wurde das Bild wohl von der Umsatzentwicklung im dritten Geschäftsquartal, denn der JPMorgan-Experten Mark Murphy sprach hier vom «seltenen Fall» einer leichten Enttäuschung.