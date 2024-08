Unter den Einzelwerten büssten die Aktien von Applied Materials nach der Vorlage von Geschäftszahlen am Nasdaq-100-Ende fast vier Prozent ein. Wie es am Markt hiess, waren diese und der Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal im Vergleich zu den Analystenerwartungen zwar in Ordnung. Ein Kursanstieg um fünf Prozent am Vortag lasse aber darauf schliessen, dass sich einige Anleger etwas mehr von dem Halbleiterindustrie-Ausrüster erhofft hätten.