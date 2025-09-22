Im Fokus bleibt ausserdem die Debatte über den chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt. Bei der Abspaltung des US-Geschäfts von Tiktok soll die Software, die die nächsten Videoclips für Nutzer aussucht, in den USA nachgebaut werden. Als Basis dafür werde aber der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance seinen bisherigen Software-Algorithmus zur Verfügung stellen, schrieben unter anderem das «Wall Street Journal» und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weissen Hauses./gl/men