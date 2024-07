Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg kommentierte: «Der oberste US-Währungshüter lässt sich weiterhin nicht genau in die Karten schauen, wie lange die Fed noch am aktuellen Leitzinsniveau festzuhalten gedenkt.» Sofern sich die Indizien für eine merkliche Konjunkturabschwächung in den kommenden Wochen erhärteten, wäre die Fed-Sitzung im September aus heutiger Sicht der passende Startpunkt für eine Phase der geldpolitischen Lockerung.