Zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100 zählten Tesla -Papiere mit plus vier Prozent. Seit Jahresbeginn können sich die Aktionäre des Elektroautobauers schon über ein Kursplus von mehr als 80 Prozent in dem ohnehin bärenstark gelaufenen Index freuen. Die Titel von Branchenkollege Rivian gewannen an der Indexspitze sogar sechs Prozent. Kreisen zufolge erwägt die indische Regierung Steuererleichterungen für den Import von Elektrofahrzeugen, wenn die Hersteller eine Produktion in dem Land in Erwägung ziehen./gl/he