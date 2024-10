Die jüngste Eskalation des Nahost-Konflikts hat am US-Aktienmarkt zur Wochenmitte kaum noch belastet. Anleger reagierten besonnen, Panik bleibe aus, sagten Händler mit Blick auf den am Vortag erfolgten iranischen Raketenangriff auf Israel und die von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigte Vergeltung. Der Fokus richtet nun allmählich auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für September und damit auf die Geldpolitik der US-Notenbank.