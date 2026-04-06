Anleger hofften im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Dies obwohl auch am Montag die gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Teheran anhielten. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hiess es zwar am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hiess es. Trump sagte später, das Land könne an einem Tag ausgeschaltet werden, möglicherweise bereits Dienstagnacht. Dem «Wall Street Journal» zufolge bereiten die USA mögliche Angriffe auf iranische Energieziele vor.