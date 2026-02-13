Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,49 Prozent auf 49.695 Punkte. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,90 Prozent auf 24.909 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,65 Prozent auf 6.877 Zähler an. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.