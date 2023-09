Amazon rutschten um 3,3 Prozent ab. Das lag an der schlechten Stimmung für Techwerte, eine neue Klage gegen den Onlineriesen liess die Anleger kalt. Die Federal Trade Commission (FTC) und 17 US-Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, beim Marktplatzgeschäft eine Monopolstellung einzunehmen. Amazon schliesse Konkurrenten von Dienstleistungen im Online-Marktplatzgeschäft aus und unterdrücke so den Wettbewerb. Amazon kritisierte die FTC-Klage und nannte sie «falsch», was die Fakten und Gesetze betreffe und kündigte an, sie vor Gericht auszutragen.