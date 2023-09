Die jüngste Stabilisierung an den New Yorker Börsen ist am Dienstag wieder dahin. Nach wie vor belastet die US-Geldpolitik die Stimmung und die nahende mögliche Haushaltssperre strapaziert die Nerven der Anleger. Zudem werden die US-Verbraucher vorsichtiger, ihre Stimmung trübte sich im September überraschend deutlich ein, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte.

26.09.2023 16:34