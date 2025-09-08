Die Papiere des Online-Brokers Robinhood steigen demnächst in den S&P-500-Index auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Die Anteilsscheine von Robinhood schnellten um gut 13 Prozent in die Höhe, und die von Applovin zogen an der Spitze des Nasdaq 100 um mehr als 10 Prozent an. Für die Aktien von Emcor hingegen ging es leicht nach unten.