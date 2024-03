Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt werden die Anleger neuerdings wieder mutiger. Grund ist die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die sich am Donnerstag weiter erhärtete. Dies zeigte sich vor allem im Technologiesektor, der gut zwei Stunden vor Schluss am deutlichsten vorpreschte und ein erneutes Rekordhoch erreichte.

07.03.2024 20:19