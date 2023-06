Anhaltende Befürchtungen über eine noch länger restriktivere Geldpolitik in den USA haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag im frühen Handel im Zaum gehalten. Die grossen Börsenindizes traten überwiegend auf der Stelle, während am Anleihemarkt die Renditen zulegten.

22.06.2023 16:06