Vor womöglich marktbewegenden Quartalsberichten von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet sind die Anleger an der Wall Street am Dienstag vorsichtig. Immerhin befinden sich die wichtigsten Indizes bereits auf Rekordniveau und die Luft nach oben ist daher dünn. Zudem steht tags darauf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Von den dazugehörigen Kommentaren versprechen sich die Marktteilnehmer wegweisende Signale für die in diesem Jahr erwarteten Zinssenkungsschritte.

30.01.2024 16:12