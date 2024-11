Am US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem durchwachsenen Start die Stimmung eingetrübt. Vor dem Quartalsbericht von Nvidia scheuten die Anleger das Risiko. Dies galt vor allem für die Technologiebörse Nasdaq, deren Auswahlindex Nasdaq 100 0,88 Prozent auf 20.503,06 Punkte einbüsste. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,62 Prozent auf 5.880,58 Punkte nach unten. Noch am besten hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 43.155,01 Punkte.