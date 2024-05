Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückgehalten. Von Seiten der Berichtssaison kamen trotz zahlreicher Quartalsbilanzen kaum richtungweisende Impulse. «Zumindest heute ist die Fed interessanter», heisst es von den Experten der Investmentbank Jefferies. Und wieder einmal ist weniger die Zinsentscheidung an sich das spannende Ereignis, sondern mögliche geldpolitische Signale. Denn: Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen an diesem Abend nicht antastet.