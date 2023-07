Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Mittwochvormittag mehrheitlich schwächer. Vor der am Abend erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed bröckelten die Kurse in einem ruhigen Geschäft etwas ab, heisst es am Markt. Zwar seien die Vorgaben aus den USA leicht positiv, aber die Anleger hielten sich zurück. Die Marktteilnehmer rechneten mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte und hofften, dass dies dann aber das Ende des Zinserhöhungszyklus des Fed ist. Daher seien die Worte, mit denen Fed-Chef Jerome Powell die Beschlüsse kommentiere von entscheidender Bedeutung. Am Donnerstag folgt dann noch die Europäische Zentralbank (EZB). Auch von ihr wird eine Leitzinsanhebung um 25 BP erwartet.

26.07.2023 11:30