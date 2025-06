Am Schweizer Aktienmarkt ziehen am Freitag nach fünf schwächeren Sitzungen die Kurse etwas an. Das Geschäft verlaufe aber in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Die Anleger verhielten sich weiterhin vorsichtig. Nach wie vor sorgten sie sich um die Lage im Nahen Osten. Dabei habe die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Krieg zwischen Israel und dem Iran etwas zugenommen, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, er wolle wohl erst in den nächsten zwei Wochen über einen Kriegseintritt der USA entscheiden. Zudem verhandeln die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran in Genf über das iranische Atomprogramm und wollen das Land zum Einlenken bei den Atomplänen bewegen.