Hierzulande hätten die Anleger aber nun doch «etwas Angst vor der eigenen Courage» bekommen, sagten Händler mit Blick auf die wieder abbröckelnden Kurse. Insgesamt sei die Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela aber gelassen ausgefallen, hiess es. Das spiegle den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren. Im Hintergrund wirke die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung für die Aktienmärkte.