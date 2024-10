Bei den Aktien von Swatch (+1,5 Prozent) und Richemont (+1,0 Prozent) wetten die Käufer laut Händlern weiterhin auf ein umfangreiches Konjunkturpaket in China. Dazu kommen noch firmenspezifische Gründe. So hat der Genfer Uhren- und Schmuckkonzerns einen Käufer für sein «Sorgenkind», das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP), gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel halten wird.