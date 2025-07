An den Finanzmärkten fahren Investoren am Dienstag weiter lieber auf Sicht. Das zeigt sich hierzulande und in ganz Europa an den eher moderat ausfallenden Bewegungen an den Aktienbörsen, nachdem sich US-Präsident Donald Trump erneut seinem Lieblingsthema Zölle zugewandt hat. An sich wäre am morgigen Mittwoch eine von ihm gesetzte Frist ausgelaufen. Diese hat er nun auf den 1. August verschoben.