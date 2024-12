Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späteren Freitagvormittag eine Spur leichter. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag verhielten sich die Investoren vorsichtig, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe bei moderaten Umsätzen ruhig. Für Kursbewegungen sorgten vor allem Analystenkommentare. Die US-Börsen hatten am Vortag nach schwachen Arbeitsmarktdaten nachgegeben. Die Daten hätten eine gewisse Abschwächung auf hohem Niveau gezeigt, sagt ein Händler. Dies bestätige mehr oder weniger die Ansicht des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der der US-Wirtschaft jüngst ein gutes Zeugnis ausgestellt habe. Nun müsse sich mit den monatlichen Arbeitsmarktdaten zeigen, ob sich die Lage am Arbeitsmarkt nicht doch eintrübe, meint ein anderer Händler. Die heutigen Daten dürften die Zinssenkungserwartungen massgeblich beeinflussen. Derzeit wird mehrheitlich erwartet, dass das Fed am 18. Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Bereits kommende Woche stehen die Zinsentscheidungen von SNB und EZB auf dem Programm.