Der Schweizer Aktienböse tendiert nach einer leichteren Eröffnung am späten Montagvormittag kaum verändert. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. So kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen gingen die Investoren keine neuen Positionen mehr ein. Der Wahlausgang sei sehr ungewiss. Es mache wenig Sinn, sich jetzt zu positionieren, kommentierte beispielsweise CMC Markets. Am Mittwoch werden zwar erste Ergebnisse erwartet, bis aber offiziell feststeht, wer die Wahlen gewonnen hat, könnte es noch einige Tage dauern. Sollte es wie 2020 zu neuerlichen Stimmenauszählungen kommen, dürfte dies an den Märkten für Verunsicherung und erhöhte Volatilität sorgen, heisst es am Markt. «Ein klares Wahlergebnis wäre daher im Sinne der Marktteilnehmer», heisst es bei IG.