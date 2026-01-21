«Viele harte Makrodaten und auch Unternehmensergebnisse rücken angesichts der Gemengelage in den Hintergrund und der Markt wird nun genau auf das Auftreten und die Worte des US-Präsidenten achten - und natürlich auch auf die Reaktion der Europäer», sagte ein Händler. Insgesamt sei die zum Jahresstart positive Stimmung derzeit klar in Richtung Unsicherheit und Anspannung gekippt. Ein guter Indikator dafür sei der starke Anstieg des Goldpreises, der mittlerweile die nächste Marke von 5000 Dollar in den Blick nimmt.