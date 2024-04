Zum Wochenschluss setzt der Schweizer Aktienmarkt zu einer Erholung an und tendiert am späten Vormittag auf breiter Front fester. Unterstützung kommt laut Händlern aus den USA, wo am Vortag vor allem der Technologiesektor deutlich zugelegt hatte. Zudem sähen die Marktteilnehmer derzeit vor allem das Positive wie ein robustes Wachstum und blendeten dagegen die Risiken - etwa eine wieder steigende Inflation - einfach aus, sagt ein Händler. Und dies, obwohl die Daten die Hoffnungen auf bald sinkende US-Zinsen weiter schwinden liessen. So machten Analysten auch in den jüngsten US-Preisdaten Hinweise aus, die auf eine Entspannung hindeuten könnten.