Die Anleger seien insgesamt verunsichert über die Entwicklung von Konjunktur und Zinsen, sagt ein Händler. Denn zuletzt seien einige Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausgefallen. Dies habe wieder Inflationssorgen geschürt. Es könnte also auch sein, dass das Fed noch mehr tun müsse, um die Wirtschaft zu bremsen, sagt ein Analyst. "Eine Gratwanderung für Fed-Chef Jerome Powell", fasst er die Ausgangslage zusammen. Er müsse in seiner Rede seine Absichten möglichst klar ausdrücken, ohne die Märkte zu verschrecken. Derweil lassen die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone die Gewinne an europäischen Märkten etwas abschmelzen. Bei den Eurozone-PMIs schnitt der PMI Dienste schlechter und der PMI Industrie etwas besser als erwartet ab. Beide Teilindizes stehen aber klar unter der Marke von 50 Punkten, was auf eine weiterhin schrumpfende Wirtschaft hindeutet. Am Nachmittag wird auch in den USA ein PMI und nach Börsenschluss zudem der Zwischenbericht des Halbleiterkonzerns Nvidia veröffentlicht.