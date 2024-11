Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Donnerstag die Ampeln auf Grün. Nach einer verhaltenen Eröffnung notiert der Markt am späten Vormittag auf breiter Front fester. Die Kursgewinne an der Wall Street nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentenwahlen färbe doch noch positiv ab, meinten Händler. Am Vortag war dem SMI und anderen europäischen Indizes im Verlauf der Schnauf ausgegangen. Europa könnte zu den Verlierern von Trumps Politik gehören, hiess es am Markt. Denn es bestehe die Gefahr von Zollstreit und Handelskriegen, was der Wirtschaft schaden könnte.