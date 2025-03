Nun gelte es abzuwarten, wie sich der Zollstreit weiter entwickle. Nach wie vor gebe es die Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommen werde wie befürchtet. Es bestehe die Hoffnung auf eine Lösung. Sollte sich die Spirale mit Zöllen und Gegenzöllen aber beschleunigt drehen, könnte es durchaus zu Turbulenzen an den Märkten kommen, heisst es weiter. Die neuen US-Zölle sollen am 3. April in Kraft treten. Die EU will in diesem Fall entschlossen reagieren. Vor diesem Hintergrund sei es schwer, optimistisch zu sein, denn es dürfte wohl zu Vergeltungsmassnahmen kommen, kommentierte eine Analystin. Derweil nehmen die Inflationsängste und Konjunktursorgen weiter zu. Mit Spannung warteten die Anleger daher auf die am Nachmittag anstehenden US-Daten zu den privaten Einkommen und Ausgaben sowie den PCE-Deflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass.