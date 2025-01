Ob das Plus heute «über die Runden gebracht» werden und der SMI die 12'000 Punkte noch knacken könne, müsse sich weisen, heisst es weiter. Denn die Gewinne könnten im Verlauf durchaus noch abschmelzen. Denn viele Anleger dürften vor der am Montag anstehenden Amtseinführung von Präsident Donald Trump einen Gang zurückschalten. «Das sorgt für eine gewisse Nervosität am Markt», meinte ein Händler. Zudem bleiben am Montag wegen des Martin-Luther-King-Feiertags die Börsen geschlossen. Das bevorstehende lange Wochenende in den USA könnte die Anleger daher zu Gewinnmitnahmen verleiten, heisst es am Markt.