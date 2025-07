Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich weiter aufgehellt. Die Hoffnung, dass es nach der Einigung der USA mit Japan bald zu einem Abkommen mit der Eurozone kommen könnte, treibt am Donnerstag die Kurse an der Schweizer Börse an. US-Präsident Donald Trump stellte die Senkung von angedrohten Zöllen in Aussicht - wenn die Europäische Union ihren Markt stärker für die USA öffnet. Am Vortag hatte die «Financial Times» (FT) berichtet, dass die USA und die EU kurz vor einer Einigung über einen Zolltarif von 15 Prozent stehen. Zur Zolldiskussion zwischen den USA und der Schweiz gibt es bisher noch nichts Neues. Dass andere Märkte stärker zulegen können, liegt auch an den schwergewichteten Aktien von Nestlé, die nach Zahlen deutlich unter Druck stehen.