Wie lange sich der Trend noch fortsetzt, werde sich erst noch weisen. Denn zum einen sei nach den jüngsten Kursgewinnen schon sehr viel Positives in den Kursen eingepreist, heisst es weiter. Zudem dürften die Marktteilnehmer «datenseitig» noch einige Zeit im Dunklen agieren. Denn nicht alle US-Daten, die hätten veröffentlicht werden müssen, würden noch nachgereicht und bis neue Daten publiziert werden, dürfte es noch etwas dauern, auch wenn nun die Statistik-Behörden wieder ihre Arbeit aufnehmen würden.