Doch vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 14.15 Uhr und den US-Inflationszahlen sowie weiteren Konjunkturdaten ab 14.30 Uhr verhielten sich die Anleger nun zunächst einmal vorsichtig, heisst es von Händlern. Dabei dürfte die EZB laut den meisten Ökonomen keine Änderung des für den Markt wichtigen Einlagensatz bekanntgeben. Dieser steht derzeit bei 2,0 Prozent. Mehr Einfluss könnten die US-Inflationszahlen für den Monat November haben. Denn von ihnen werden Hinweise über die weitere mögliche Zinspolitik der US-Notenbank Fed erwartet. Neben der Teuerung werden auch die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt und der Business Outlook der Fed von Philadelphia veröffentlicht.