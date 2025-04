Auch am zweiten Tag nach der US-Zollankündigung trennen sich die Anleger von risikoreicheren Anlagen wie Aktien. Die Folge: Der SMI kämpft um die 12'000 Punkte-Marke. Im Gegenzug hält die Suche nach sicheren Häfen wie dem Schweizer Franken an. Die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump vom Mittwochabend bedeuten eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit, heisst es am Markt. «Die Weltwirtschaft ist in einen dunklen Tunnel eingetreten - keiner weiss, wie es weitergeht», beschreibt eine Händlerin die aktuelle Stimmung.