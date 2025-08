Der Schweizer Aktienmarkt übt sich am Mittwoch in bangem Warten. Nach den überraschend hohen Zöllen, die US-Präsident Trump in der Nacht zum 1. August verkündete, hoffen Anleger nun auf bessere Deals in quasi letzter Sekunde. Dafür sind bereits am gestrigen Dienstag etwa Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin nach Washington gereist. Nun ist ein Gespräch mit dem US-Aussenminister Rubio für den Nachmittag geplant.