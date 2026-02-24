Auch der USA-Iran-Konflikt und die möglichen disruptiven Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz bleiben im Blickfeld der Anleger. Die politische und handelspolitische Unsicherheit dürfte die Märkte daher wohl auch noch über längere Zeit beschäftigen. Für Impulse sorgt hierzulande die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. So hat unter anderem die Technologiegruppe Oerlikon Zahlen vorgelegt. Nachbörslich werden zudem Resultate des Bankensoftwareherstellers Temenos sowie des Augenheilkonzerns Alcon erwartet. Makroökonomisch stehen US-Daten zum Konsumentenvertrauen, zu den Hauspreisen und zur Entwicklung der Industrie im Fokus.