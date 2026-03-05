«Bei den kleinsten Hinweisen auf ein Ende des Konflikts gibt es sofort Gewinne, andersherum sind die Verluste bei neuen Hiobsbotschaften ebenfalls hoch», kommentierte ein Händler. Die Stimmung sei fragil und noch gebe es keine wirklichen Anzeichen für ein nahes Ende des Konflikts. Trotz des klaren Fokus auf der unsicheren Lage im arabischen Raum dürten auch die anstehenden Konjunkturdaten am Nachmittag Beachtung finden. Vor dem morgigen offiziellen US-Arbeitsmarktbericht stehen am heutigen Nachmittag noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus. Und aktuell werde jedes Datenfragment auf die Goldwaage gelegt, so der Tenor am Markt.