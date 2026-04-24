Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Anfangsverluste im Laufe des Morgens ausgebaut und notiert entsprechend eine Stunde vor Mittag deutlich im Minus. Vor allem der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten laut Händlern die Stimmung. Entsprechend bauen Investoren vor dem Wochenende Positionen ab oder kaufen zumindest nicht zu. «Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben ungelöst und sorgen damit für eine anhaltende Phase der Unsicherheit», sagte ein Händler.