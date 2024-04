Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag wegen des Dividenden-Abgangs bei Nestlé leicht im Minus. Grundsätzlich herrscht zu Beginn der Woche unter den Investoren aber eine gewisse Erleichterung, dass die Lage insbesondere im Nahen Osten vorerst ruhig geblieben ist, auch wenn gegenüber der Startphase mittlerweile einige Titel in die Verlustzone abgerutscht sind. Derzeit werde darauf gesetzt, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommen, so ein Kommentar von CMC Markets. Positiv aufgenommen wird an den Märkten auch das vom US-Repräsentantenhaus genehmigte milliardenschwere Paket für die militärische Unterstützung der Ukraine.