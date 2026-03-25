An den Aktienmärkten nutzen Anleger am Mittwoch die aufkeimende Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg zum Durchatmen. Auch der SMI setzt vor diesem Hintergrund seine Erholung fort. Es könne aber noch lange nicht von einer Euphorie gesprochen werden, sagen Händler. «Die sich ständig ändernden Schlagzeilen zum Nahost-Konflikt erhöhen die Schwankungen am Aktienmarkt. Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle», sagte ein Experte. Derzeit sei der Markt aber offen für jeden Funken Hoffnung, den die Bemühungen um eine diplomatische Lösung entfachten.