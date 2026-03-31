Der Ton im Iran-Konflikt habe sich zuletzt etwas moderater gestaltet, was die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen nähre, heisst es am Markt. So signalisierte die US-Regierung Gesprächsbereitschaft und stellte in Aussicht, die Verhandlungen mit dem Iran auch im Falle einer weiterhin blockierten Strasse von Hormus fortzusetzen. Zudem bestätigte Peking die erneute Passage von drei Schiffen und rief angesichts der zentralen Bedeutung der Route für den globalen Handel und die Energieversorgung zu einem raschen Waffenstillstand im Persischen Golf auf.